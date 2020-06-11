Путин поручил определить сроки начала детского летнего отдыха

11.06.2020, 19:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря с условием упрощенного оформления документов.

«Минпросвещения РФ совместно с Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определить сроки и условия приема детей в детские оздоровительные организации в летний период 2020 года, обеспечив упрощенный режим оформления необходимых документов, в том числе медицинских», – говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Срок выполнения поручения – 20 июня 2020 года.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал родителей не посещать детей в лагерях, в случае нехватки медицинского персонала, к работе в летних оздоровительных учреждениях могут привлекаться студенты медицинских вузов старших курсов. Глава Минздрава также отметил, что проработает с Минпромторгом вопрос обеспечения детских лагерей бесконтактными термометрами.

Международный детский центр «Артек» возобновит прием детей с 1 июля, а если все требования Роспотребнадзоа будут выполнены раньше – то с 15 июня.