 

В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса

11.06.2020, 19:08, Новости дня

Избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, сообщил в четверг генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон.

«Пандемия все еще продолжается, сейчас большой очаг в Латинской Америке, мы ожидаем, что в какой-то момент вирус доберется до Африки. Риск по-прежнему очень велик, мы должны быть готовы ко второй волне», – передает РИА «Новости» заявление Карлссона.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала подход Швеции, которая отказалась вводить жесткие ограничительные меры ради спасения экономики, и его последствия, приведшие к высокому уровню смертности от COVID-19.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин.



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