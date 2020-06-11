Ватные палочки и наушники-вкладыши — убийцы ушей

11.06.2020, 19:06, Разное



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По словам врача, ватные палочки, которые продаются в любой аптеке и супермаркете, изначально предназначались исключительно для косметических целей. Их стали использовать для чистки ушей просто потому, что они удобнее спички с ватой, но при этом большинство людей не знает, насколько они опасны.

«Например, человека позвали, он резко повернулся, или споткнулся, или чихнул. Ватная палочка может проникнуть глубоко в ухо и вызвать перфорацию барабанной перепонки. Возникает очень острая боль, и если вовремя не предпринять меры, дырка останется на всю жизнь и будет хронический гнойный отит. Мне приходится раз в неделю, а то и чаще латать барабанные перепонки после ватных палочек», – сообщил Михаил Григорьевич. Он отметил, что до появления ватных палочек в широкой продаже такого количества случаев перфорации в его практике не было.

По словам врача, ватная палочка длиннее спички, плюс ее структура позволяет очень легко скользить. Если есть необходимость в регулярной чистке ушей, – например, если ушная сера слишком густая, смазывает слуховой проход и в нее попадает пыль, – лучше по-старинке использовать спичку с ватой, слегка ее увлажнив. Желательно проконсультироваться с врачом по поводу того, как лучше проводить гигиену ушей.

Михаил Лейзерман также напомнил об опасности наушников, особенно «вкладышей». По его словам, обычно звук попадает к нам в ухо в рассеянном виде, в наушниках он идет направленной волной в барабанную перепонку, из-за этого она становится дряблой. Со временем это приводит к снижению слуха и даже тугоухости.

Он порекомендовал использовать головные наушники — они менее удобны, но более физиологичны, так как звук в них рассеивается и не бьет в барабанную перепонку.