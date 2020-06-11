Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре

11.06.2020, 18:54, Новости дня

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре. Об этом со ссылкой на специалистов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что на стадии клинических испытаний сейчас находится минимум три вакцины, разработанных отечественными институтами. Первая вакцина от коронавируса уже может появиться в августе, сентябре или октябре. После этого предстоит наладить массовое производство вакцины. Поэтому, пояснил Собянин, говорить о массовом вакцинировании жителей можно будет к зиме, к Новому году.

"Но надеюсь, что это будет раньше", — выразил оптимизм московский градоначальник.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что новые препараты для терапии проходят регистрацию. Все, что появляется нового, добавил мэр, буквально с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы. И поступает не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения.