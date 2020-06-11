 

Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в декабре

11.06.2020, 18:54, Новости дня

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре. Об этом со ссылкой на специалистов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что на стадии клинических испытаний сейчас находится минимум три вакцины, разработанных отечественными институтами. Первая вакцина от коронавируса уже может появиться в августе, сентябре или октябре. После этого предстоит наладить массовое производство вакцины. Поэтому, пояснил Собянин, говорить о массовом вакцинировании жителей можно будет к зиме, к Новому году.

"Но надеюсь, что это будет раньше", — выразил оптимизм московский градоначальник.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что новые препараты для терапии проходят регистрацию. Все, что появляется нового, добавил мэр, буквально с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы. И поступает не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Он хотел служить в полиции: обезумевший стоматолог устроил самую страшную бойню в Канаде

12.04 / Почему сделка ОПЕК+обречена на провал

12.05 / Мнения: Добрая катастрофа карантина

26.05 / США обвинили Россию в отправке военных самолетов в Ливию для поддержки наемников “ЧВК Вагнера”

01.05 / Сообщения о невозвращении Мишустина в кресло премьера в Кремле назвали ерундой

24.04 / В США предостерегли от лечения коронавируса противомалярийными препаратами

14.05 / Новый премьер-министр Ирака пригласил Путина в Багдад

03.05 / Россия вышла на шестое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом

19.05 / Постпред РФ рассказал о провальном опыте США по борьбе с коронавирусом в Сирии

27.04 / Эксперт: Поправки к Конституции обяжут власти помогать уязвимым категориям населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска