Собянин: свободой надо пользоваться аккуратно

11.06.2020, 18:54, Новости дня

Во время традиционной видеоконференции на телеканале "Россия 24" мэр Москвы ответил на вопросы телезрителей, можно ли после разрешения на прогулки без ограничений теперь "делать все, что хочешь", и правы ли те, кто считает, что "все ограничения сняты враз"?

Сергей Собянин сказал, что свободой надо пользоваться осторожно и аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью и здоровью окружающих.

Мэр столицы, в частности, рекомендовал не ходить гулять в парк, если там много людей и не протолкнуться. Собянин посоветовал ради самосохранения выбрать для этого другое время.

Он также заявил, что информация об одномоментном снятии ограничений в Москве не соответствует действительности — все происходит постепенно, в зависимости от динамики пандемии коронавируса.

Мэр Москвы напомнил, что все происходило постепенно: сначала, с 12 мая, заработали стройки и предприятия промышленности – это было первое большое решение, которые столичные власти приняли по снятию ограничительных мер. Тогда на работу вышли сотни тысяч людей.

Когда стало понятно, что наблюдается положительная динамика и уменьшается количество заболеваний и госпитализаций, власти Москвы приняли решение об открытии торговли.

"По сути, открыли все торговые центры, предприятия быта", — сказал столичный градоначальник. Тогда же было принято решение о возможности прогулок в соответствии с графиком.

С этого времени прошло больше 10 дней, а 9 июня власти Москвы приняли решение об отмене пропусков и графика прогулок.

"Мы же не сказали, что все открыли. Мы рассказали, как все поэтапно будет открываться: с 16-го, 23-го (июня)… Массовые мероприятия вообще перенесли на июль. Все это растянуто как минимум за два месяца, не одномоментно", — отметил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что с 16 июня откроются музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды, а с 23 июня возобновят работу фитнес-центр. Кроме того, станет возможным использование пока закрытой городской инфраструктуры: лавочек, беседок, детских и спортивных площадок.