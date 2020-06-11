Бортко высказался против лишения Ефремова звания заслуженного артиста РФ

11.06.2020, 18:53, Новости дня

Актер Михаил Ефремов должен понести законное наказание за ДТП со смертельным исходом. Но лишать его звания заслуженного артиста РФ не стоит, сообщил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов выехал на полосу встречного движения, что спровоцировало ДТП со смертельным исходом. После этого депутат Госдумы Виталий Милонов направил президенту Владимиру Путину обращение с просьбой лишить артиста всех званий и наград.

«Я считаю, что Ефремов должен получить заслуженное наказание, это обязательно. Но снимать с него звание не следует, потому что одно дело — его человеческая личность, которая должна понести наказание, а другое дело талант, который никто не отменял. То есть это совершенно разные вещи», – говорит Бортко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле вообще не поднимается вопрос о том, чтобы лишить Ефремова званий и наград. Также в Минкультуры заявили, что не рассматривают данный вопрос, так как соответствующих обращений в ведомство не поступало.