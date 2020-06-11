Мишустин продлил возможность получения пособия по безработице
11.06.2020, 18:53, Новости дня
Возможность получения пособия по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты, продлена еще на три месяца, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. (…) На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству по итогам совещаний о ситуации на рынке труда продлить выплату пособия по безработице на три месяца, предусмотрев срок действия меры до 1 октября.
Путин ранее подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.
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