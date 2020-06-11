 

Москва заявила о недопустимости экстрадиции Казначеева из Германии в США

11.06.2020, 18:48, Новости дня

Россия предпримет решительные шаги, чтобы не допустить экстрадицию в США арестованного в Берлине по американскому запросу музыканта и диджея Дениса Казначеева, сообщила в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы считаем возможную экстрадицию Дениса Казначеева в США недопустимой. Предпримем решительные шаги по воспрепятствованию такому сценарию в случае наличия у германских властей веских оснований предполагать, что данный житель был вовлечен в некую деятельность, которая не сочетается или противоречит праву», – передает ТАСС ее слова.

По ее словам, все соответствующие юридические процедуры в его отношении должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов.

Напомним, российский ди-джей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США, где он обвиняется в отмывании более 1 млн долларов. Сам Казначеев вины не признает и указывает, что в деле фигурируют ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения.

Друг Казначеева Артем Полянский не исключил, что житель России стал жертвой кражи личных данных.



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