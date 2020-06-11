Путин поручил снизить ставки по образовательным кредитам до 3%

11.06.2020, 18:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку повысить привлекательность образовательных кредитов, в том числе, за счет снижения ставки по ним до 3%, следует из текста поручений.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком РФ принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3%, увеличение периода отсрочки их выплаты, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – до 15 августа 2020 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Также правительству РФ поручено выделить из бюджета 41,7 млрд рублей на оказание в 2020 году поддержки федеральным образовательным организациям, научным организациям и организациям здравоохранения – в том числе на зарплаты работников, которые не должны быть ниже уровня, достигнутого в 2019 году.

Доклад по этому поручению – до 15 июня 2020 года, далее – ежеквартально.