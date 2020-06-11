Трамп продлил санкции против властей Белоруссии

11.06.2020, 18:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие санкций против руководства Белоруссии, сообщили в Белом доме.

«Действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», – передает ТАСС сообщение Белого дома.

Отмечается, что ежегодное продление санкций с ведома Конгресса предусмотрено законодательством США.

Между тем, весной Трамп внес в Сенат США кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Белоруссии, которая станет первым представителем Соединенных Штатов в этой стране с 2008 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности нового американского посла в Белоруссии.