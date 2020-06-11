 

Меру пресечения Стерненко изберут 12 июня

11.06.2020, 18:40, Новости дня

Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, подозреваемому в совершении умышленного убийства, состоится 12 июня. Об этом в Facebook сообщил сам Стерненко.

“Заседание по избранию меры пресечения назначено на завтра [12 июня] на 14.00 в Шевченковском райсуде Киева”, – написал активист.

По его словам, председательствовать на заседании будет судья Владимир Бугиль.

Стерненко призвал сторонников прийти в Шевченковский суд и поддержать его.

Засідання по обранню мені запобіжного заходу призначено на завтра о 14:00 в Шевченківському районному суді м. Києва. Суддя Бугіль.Дуже потрібна буде ваша підтримка!

Posted by Сергій Стерненко on Neljapäev, 11. juuni 2020

24 мая 2018 года на Стерненко напали двое мужчин. В результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Адвокат Стерненко Маси Найем сообщал, что СБУ будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для активиста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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