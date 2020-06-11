 

Если Зеленский пойдет по пути Януковича, Евросоюз будет вынужден принять меры – Бильдт

11.06.2020, 18:40, Новости дня

Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в Twitter написал экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт.

“Собирается ли президент [Украины Владимир] Зеленский пойти по пути [экс-президента Виктора] Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, необходимо будет принять меры”, – заявил он.

По его словам, подобные действия бьют “в самое сердце отношений Украины и ЕС”.

Is @ZelenskyyUa * preparing to go down the Yanukovich route and imprison political opponents @poroshenko? If that happens @euneighbours should recommend measures to take. This issue goes to the hearth of the * relationship. https://t.co/K4ZDJHmlYB

— Carl Bildt (@carlbildt) June 11, 2020

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С августа 2019 года – народный депутат.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Адвокаты экс-президента рассказали, что уголовное производство, в рамках которого составлено подозрение, касается назначения Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Венедиктова заявила, что подозрение политику отправили почтой. Офис генпрокурора сообщил, что сторона обвинения будет ходатайствовать о взятии Порошенко под стражу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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