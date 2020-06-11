Мировые рынки демонстрируют спад после заявления Пауэлла

11.06.2020, 18:30, Новости дня

Мировые рынки в четверг демонстрируют резкий спад после выступления главы Федеральной резервной системы США, пошатнувшего надежды на быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Индексы в Токио, Гонконге и Сиднее к концу торгов понесли существенные потери: Nikkei опустился на 2,8 процента, Hang Seng на 2,2 процента, а S&P/ASX на 3 процента.

Шанхайский индекс потерял 0,7 процента, тайваньский TSEC – 1,5 процента, сеульский KOSPI – 1,8 процента.

В Европе к середине дня лондонский индекс FTSE опустился на 2,6 процента, парижский CAC-40 на 3 процента, а франкфуртский DAX на 2,8 процента.

Глава ФРС Джером Пауэлл в среду заявил, что, по прогнозам ведомства, уровень безработицы в США к концу года опустится до 9,3 процента, а к концу 2021 года – до 6,5 процента. По словам Пауэлла, законодателям необходимо принять дополнительные меры, чтобы помочь компаниям и гражданам, пострадавшим от пандемии.

На нефтяных рынках в четверг также наблюдается спад: американская нефть торгуется по 38,16 доллара за баррель, опустившись на 3,6 процента, а эталонная нефть Brent – по 40,35 доллара за баррель, опустившись на 3,3 процента.

Фьючерсы на все три ведущих американских биржевых индекса опустились, обещая негативную динамику с началом торгов на Уолл-стрит.