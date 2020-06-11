В США еще 1,5 млн человек обратились за пособием по безработице

11.06.2020, 18:30, Новости дня

В США на прошлой неделе за пособием по безработице обратились еще 1,5 миллиона человек, сообщило в четверг Министерство труда. Это самый низкий показатель за последние три месяца.

Число обращений за пособием снижается уже 12 недель подряд, но власти прогнозируют, что экономика будет восстанавливаться еще долго и не вернется в прежнее состояние к началу 2021 года.

Всего с середины марта за пособием обратились 44 миллиона человек – более четверти рабочей силы, общая численность которой – 164,6 миллиона человек. Однако количество людей, получающих пособие, сейчас сократилось до 20,9 миллионов, поскольку многие вернулись к работе в связи с возобновлением деятельности компаний.

По официальным данным, уровень безработицы в мае составил 13,3 процента, хотя, с учетом статистической погрешности, он может достигать 16,4 процента.

По прогнозам ФРС, к концу текущего года уровень безработицы опустится до 9,3 процента, а к концу 2021 года – до 6,5 процента. Некоторые экономисты дают более пессимистичные прогнозы.

Глава ФРС Джером Пауэлл в среду признал, что безработица ставит миллионы американцев в тяжелое положение.

«Безработица остается на исторически высоком уровне, – сказал он на пресс-конференции. – Экономический спад затронул не всех американцев в равной степени. Повышение безработицы особенно сильно бьет по малооплачиваемым работникам, женщинам, афроамериканцам и латиноамериканцам».

По итогам двухдневного совещания Федрезерв заявил: «Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения станет тяжелым грузом для экономической активности, рынка труда и инфляции в краткосрочной перспективе и представляет существенные риски в плане экономических прогнозов на среднесрочную перспективу».

В Конгрессе и Белом доме обдумывают, необходимо ли оказать дополнительную помощь американским семьям, чтобы ускорить восстановление экономики.

Министр финансов Стивен Мнучин, выступая в среду в Конгрессе, сказал: «Я считаю, что нам нужен будет еще один двухпартийный законопроект, чтобы влить дополнительные средства в экономику».

Президент Дональд Трамп, которому в ноябре предстоит борьба за переизбрание, прогнозирует уверенное восстановление экономики.

«Nasdaq вышел на исторический максимум. Идет огромный прогресс, с сильным опережением графика. США!» – написал он в «Твиттере» в среду.

Однако коронавирус сильно ударил по торговой деятельности в США: в мае более десятка компаний заявили о банкротстве, а некоторые сообщили о закрытии на постоянной основе.

По данным правительства, в первом квартале ВВП страны сократился на 4,8 процента, однако этот показатель не учитывает все последствия пандемии, ставшие очевидными уже во втором квартале.