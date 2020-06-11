Трамп разрешил вводить санкции против членов МУС

11.06.2020, 18:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому можно вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда (МУС), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Ранее МУС решил расследовать возможные преступления в Афганистане.

Указ подписан с целью «защиты американских военнослужащих и национального суверенитета». Санкции разрешено вводить против должностных лиц МУС, которые непосредственно участвуют в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих Соединенных Штатов без согласия Соединенных Штатов», передает РИА «Новости».

«Президент также разрешил расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС и членов их семей», – сказала Макинэни.

Она напомнила, что США «не являются государством – участником Римского статута и неоднократно отвергали утверждения МУС о юрисдикции в отношении американских военнослужащих».

«Действия МУС являются посягательством на права американцев и угрожают посягательством на наш национальный суверенитет. МУС был учрежден для привлечения к ответственности за военные преступления, однако на практике он является неподотчетной и неэффективной международной бюрократической структурой, которая угрожает американским военнослужащим и преследует их; а также военнослужащих наших союзников и партнеров», – полагает Макинэни.

Она выразила мнение, что МУС не прислушался к США и его союзникам и «не предпринял никаких действий для самореформирования». Расследования в отношения США Белый дом считает «политически мотивированными».

«Мы обеспокоены тем, что государства-противники манипулируют МУС, поощряя эти обвинения в адрес военнослужащих Соединенных Штатов», – утверждает пресс-секретарь. Она не указала, о каких странах идет речь.

При этом, предположила она, у Вашингтона «есть веские основания полагать», что в аппарате прокурора МУС «имеют место коррупция и неправомерные действия на самом высоком уровне, что ставит под сомнение добросовестность расследования, проводимого в отношении американских военнослужащих».

«Соединенные Штаты будут продолжать использовать любые средства, необходимые для защиты своих граждан и союзников от несправедливого судебного преследования со стороны МУС», – заключила она.

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что МУС не должен распространять юрисдикцию на возможные военные преступления на палестинских территориях, расследования МУС назвал «незаконными».

В 2019 году он «объявил политику визовых ограничений в отношении тех, кто несет ответственность за любые расследования МУС применительно к американским военным».