Шон Пенн прокомментировал свои отношения с Лейлой Джордж: “Она понимает меня лучше, чем я сам”

11.06.2020, 18:30, Разное

На карантине график Шона Пенна так освободился, что звезда “Таинственной реки” и “Я – Сэм” нашел время для мыслей о насущном: то есть о своем характере и своих привязанностях. Плодами этих рассуждений он поделился на шоу Говарда Стерна, в записи которого принял участие во вторник. В разговоре с ведущим Шон сказал, что многие коллеги называют его сложным в общении – и иногда он действительно таковым является. А также тепло отозвался о своей нынешней возлюбленной, начинающей актрисе из Австралии Лейле Джордж, которая на 31 год его младше.

Сложный ли я персонаж? Думаю, да… Я бы сказал, что я человек, который чувствует и выражает свои чувства довольно энергично и эмоционально, и это часто вводит людей вокруг меня в заблуждение. Я думаю, та энергия, о которой мы сейчас говорим, во многом связана с леди по имени Лейла Джордж. На данный момент она знает меня лучше, чем я сам. Это не значит, что я всегда согласен с ее мнением и восприятием, но я определенно нахожу его интересным и занимательным.

Шон Пенн и Лейла Джордж, март 2020 годаПрокомментировал Шон и свой сложный нрав, который он не раз демонстрировал во время публичных интервью, а иногда и, судя по отзывам его коллег, на съемочной площадке.

Бывали времена, когда я работал с режиссерами, которые, как мне казалось, могли бы выбрать себе другую работу, и на самом деле оказывались совсем не настоящими авторами историй, как нам, актерам, это виделось после первых встреч с ними. Актеры похожи на хрупких птичек в угольной шахте: вы должны добраться до самой глубины, до самых дальних уголков внутри себя, чтобы нащупать роль. И если рядом с вами на площадке нет того, кто хотя бы относится с уважением к этому процессу… Я имею в виду, что высокомерие и самонадеянность некоторых не знает границ. И я понимаю, что из-за этого со стороны кажусь многим сложным человеком. Иногда мне кажется, что я обожаю все человечество, но невысокого мнения о самих людях в частности.

Напомним, роман Шона Пенна и понимающей его лучше многих других людей Лейлы Джордж начался осенью 2016-го, когда Пенну было 56 лет, а его избраннице – 24 года. Обстоятельства, при которых пара познакомилась, так и не были обнародованы. После появления первых совместных снимков влюбленных на Гавайях об их отношениях не было слышно год, после чего папарацци запечатлели их вновь – и на том же курорте. Что примечательно, актер попал в объективы фотографов в тех же купальных шортах, что и годом ранее. После чего СМИ сделали ироничные выводы, что отношения пары развиваются исключительно в период отпуска и на периметре Гавайских островов.

Шон Пенн и Лейла Джордж на Гавайях

Впрочем, место курортной дислокации пара все же сменила, и летом 2019 года влюбленные были замечены на отдыхе у берегов Сардинии с Леонардо Ди Каприо и актрисой Камилой Морроне, которые также построили отношения, несмотря на большую разницу в возрасте. В последний же раз пара выходила в свет вместе в марте этого года, и, судя по комментариям Шона, на карантине они с Лейлой стали лишь ближе друг к другу.

Нырнуть с головой в отношения с австралийкой Лейлой Джордж Шон решил спустя год после драматичного расставания с актрисой Шарлиз Терон, с которой он встречался полтора года и по слухам готовился к свадьбе и усыновлению ее детей. Ранее Шон Пенн был женат на Мадонне (с 1985 по 1989), а затем – на актрисе Робин Райт, с которой прожил 14 лет, до 2010 года. В интервью в январе 2015 года Шон признался, что не против вступить в брак и в третий раз.

Вы говорите, что я был женат дважды, но я был женат, будучи менее информированным и мудрым, чем сейчас. Так что я не хочу называть это третьим браком, я буду считать его первым,

– говорил тогда Пенн, находясь в серьезных отношениях с Шарлиз Терон.