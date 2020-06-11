 

Москвичей попросили не выходить из дома на праздники

11.06.2020, 18:30, Новости дня

Власти Москвы не рекомендуют жителям столицы выходить из дома в День РФ и на парад Победы, так как пока массовые мероприятия запрещены, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Я бы не рекомендовал выходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться 12-го и в день парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки не должно быть», – передает слова Собянина РИА «Новости».

Он также призвал работодателей по возможности продолжать дистанционную работу.

«Мы по-прежнему рекомендуем, я хочу обратить внимание работодателей и руководителей предприятий, максимально дистанционно работать. Если можно, то лучше делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и предприятиях», – сказал Собянин.

В случае, если дистанционная работа невозможна, необходимо соблюдать санитарный режим.

9 июня в Москве были отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок, также возобновили работу парикмахерские и салоны красоты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после снятия ограничений в столице открылась примерно треть салонов красоты и парикмахерских и две трети торговых центров.

При этом число выявляемых случаев коронавируса снизилось в 3-4 раза относительно пика.



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