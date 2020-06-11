Учёные рассказали, как противостоять опасному последствию менопаузы

11.06.2020, 18:30, Разное

Учёные из Университета Ювяскюля выяснили, что гормональные изменения в организме женщин старше 50 лет приводят к снижению у них мышечной массы. Специалисты рассказали, как противостоять этому опасному последствию менопаузы.

Как известно, женщины после 50 лет переходят от перименопаузы к постменопаузе. В этот период их организм перестаёт продуцировать эстроген. Дефицит женских половых гормонов приводит к уменьшению мышечной массы. Учёные провели исследование при участии более 1000 женщин, возраст которых варьировался от 47 до 55 лет. Для того, чтобы пройти менопаузу каждой участнице понадобилось разное количество времени: от шести месяцев до 3 лет. В этот период их мышечная масса в среднем снизилась на 1%.

«Важно то, что снижение происходит за короткий промежуток времени и может оказывать влияние на обмен веществ, поскольку мышцы регулируют метаболизм», – объяснила один из авторов исследования Ханна-Каарина Джуппи.

Кроме того, специалисты заметили, что справиться с этой проблемой женщинам помогала физическая активность. Так, у участниц, которые вели более активный образ жизни, мышечная масса после менопаузы оставалась выше, чем у других участниц исследования.