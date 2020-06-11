Рассел Кроу написал проникновенный рассказ в память о любимой кошке

11.06.2020, 18:30, Разное

Вчера вечером 56-летний актер удивил подписчиков своего Twitter не только незаурядным литературным талантом, но и неожиданным проявлением чувств. Увы, первое и второе Рассел Кроу решил продемонстрировать по грустному поводу: умерла его кошка Синдер, которую он подарил матери 17 лет назад. В связи с потерей любимого питомца Кроу рассказал, как именно он нашел эту представительницу семейства кошачьих, – причем история Рассела оказалась воистину захватывающей, с паузами в нужных местах и эмоциональными ремарками.

История в несколько твитов, которую лучше читать за чаем. В 2003 году моя мама захотела себе кота. Но у нас был дом в зарослях, к нам постоянно прилетали птицы, и я был против этой идеи, поскольку домашние коты – главные враги пернатых. Чуть позже в этот же год я начал готовиться к съемкам в фильме “Нокдаун” (по-английски картина называется Cinderella Man), и одним из плюсов этой подготовки была возможность тренироваться дома, в Австралии. Я устроил настоящую площадку, включая боксерский ринг под тентом. Начались долгие дни, полные истязающих тренировок. Приехала спортивная легенда – Анжело Данди, тренер 15 мировых чемпионов по боксу, включая бессмертного Али. Серьезное дело. Тем временем моя мама продолжала просить меня завести кошку – перед всеми этими боксерами. А я продолжал говорить “нет”.

Мать и отец Рассела Кроу, Алекс и Джоселин, на премьере фильма “Нокдаун”

В конце этого периода в декабре я отправился с несколькими напарниками по рингу на велосипедную прогулку по местным горам… Там был особенно крутой холм с грязным треком протяженностью в 20 километров… Я смотрел вниз на склон, видел этих ребят за собой и пребывал в состоянии дзена… Остановился попить воды, посмотрел на раскинувшуюся подо мной долину. Пот катился с меня градом, рядом напевали птицы-колокольчики и кричали какаду. И тут, в этой какофонии я услышал что-то необычное. Было ли это “мяу”? Я начал осматриваться, прошел вглубь леса – и увидел его. Котенка. Брошенного. Он был такой маленький, тепленький, черный с оранжевыми и белыми пятнами. Мяукал и мяукал. Я положил его к себе в рюкзак и поехал дальше.

Когда мы добрались до вершины, я сказал ребятам: “Смотрите, кого я нашел”. Есть что-то очень милое в группе больших потных боксеров, которые тут же начали умиляться котенку. Мы поехали обратно и вернулись на ферму, где я презентовал котенка моей маме. Она была так счастлива! Помню, Анжело спросил меня: “Ты же сказал, что никаких кошек”. И я ответил, что это вселенная подала мне знак – чтобы я уважал желания своей матери и подарил ей то, о чем она так мечтала. Он засмеялся. “Ты станешь отличным боксером, ведь ты веришь в судьбу”, – сказал он. Мораль этой истории такова. Эта кошка, которую я назвал Синдерс (в честь Cindeрrella в названии фильма Cinderella Man), вчера покинула нас. Она так и не научилась верить людям, но очень любила мою маму, а та любила ее в ответ. Также она была всегда агрессивна с собаками и другими животными. Но ни разу не поцарапала меня.

Кошка Синдерс

Пользователи Twitter принесли свои соболезнования актеру и отметили его талант к письму. Нам же остается надеяться, что в следующий раз Рассел Кроу решит опубликовать еще один рассказ по менее грустному поводу.