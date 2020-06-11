 

В девяти регионах России отказались проводить парад Победы

11.06.2020, 18:25, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийские регионы продолжают отказываться от проведения парада Победы 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Власти Курской области решили перенести празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 23 августа, пишет ТАСС. 

Также парад Победы перенесли:

в Ярославской области;
в Республике Мордовия;
в Оренбургской области.

Глава Ярославской области объяснил свое решение тем, что “еще не время для массовых мероприятий”. Власти Псковской области “приняли решение не рисковать здоровьем людей, и прежде всего здоровьем ветеранов”.

Ранее от проведения парада Победы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отказались в Камчатском, Пермском крае, Томской области и в Белгороде. Губернатор Орловской области заявил, что в регионе также не будут проводить парад из-за “большого риска заражения коронавирусом”.

Президент России Владимир Путин заявил о проведении парада Победы 24 июня и объявил этот день выходным. Главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что 24 июня военные парады пройдут в 28 городах России, в том числе в девяти городах-героях и там, где дислоцированы военные штабы.

В остальных городах России власти могут выбирать условия проведения парада в зависимости от ситуации с коронавирусом. В Новосибирске, например, парад будет без зрителей. 

 



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