 

Детей Миддлтон настигло жестокое разочарование

11.06.2020, 18:18, Разное

Обычно в первые выходные лета королева отмечает день рождения. Несмотря на то, что Елизавета появилась на свет в апреле, в июне устраивают народный праздник с парадом и салютом. Увы, в этом году планам помешал вирус.

Наследники предвкушали событие, ведь впервые им разрешили бы вместе с семьей поучаствовать в процессии открытых карет. Также детям невероятно нравилось наблюдать за марширующими солдатами с балкона дворца.

Шестилетний Джордж и пятилетняя Шарлотта очень гордились тем, что наконец-то смогут почувствовать себя взрослыми. Их отец, Уильям, впервые прокатился на карете вместе с королевой-матерью и принцессой Дианой в возрасте 5 лет. Дяде Джорджу и вовсе позволили присоединиться к процессии как только ему исполнилось 4.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 6 Июн 2020 в 5:59 PDT

Детям Кейт Миддлтон лишь недавно разрешили принимать участие во “взрослых” мероприятиях. Один из первых выходов наследников случился на Рождество – родители взяли их с собой на утреннюю службу в церковь.

Правнуки Елизаветы II вели себя максимально прилично. Малыши шли рядом, вежливо принимали букеты цветов, а Шарлотта и вовсе обнялась с женщиной на инвалидной коляске, которая приветствовала монаршую семью у входа в церковь.



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