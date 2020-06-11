Детей Миддлтон настигло жестокое разочарование
11.06.2020, 18:18, Разное
Обычно в первые выходные лета королева отмечает день рождения. Несмотря на то, что Елизавета появилась на свет в апреле, в июне устраивают народный праздник с парадом и салютом. Увы, в этом году планам помешал вирус.
Наследники предвкушали событие, ведь впервые им разрешили бы вместе с семьей поучаствовать в процессии открытых карет. Также детям невероятно нравилось наблюдать за марширующими солдатами с балкона дворца.
Шестилетний Джордж и пятилетняя Шарлотта очень гордились тем, что наконец-то смогут почувствовать себя взрослыми. Их отец, Уильям, впервые прокатился на карете вместе с королевой-матерью и принцессой Дианой в возрасте 5 лет. Дяде Джорджу и вовсе позволили присоединиться к процессии как только ему исполнилось 4.
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Детям Кейт Миддлтон лишь недавно разрешили принимать участие во “взрослых” мероприятиях. Один из первых выходов наследников случился на Рождество – родители взяли их с собой на утреннюю службу в церковь.
Правнуки Елизаветы II вели себя максимально прилично. Малыши шли рядом, вежливо принимали букеты цветов, а Шарлотта и вовсе обнялась с женщиной на инвалидной коляске, которая приветствовала монаршую семью у входа в церковь.
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