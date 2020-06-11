Ефремов получил более 150 штрафов за время владения попавшим в аварию автомобилем

11.06.2020, 18:18, Разное

Сразу после того, как новость об аварии с Михаилом Ефремовым облетела всю страну, выяснилось, что за последний год актер получил 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Примечательно, что 11 из них были совершены в этом году.

Заместитель начальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин отмечал, что Ефремов оплачивал счета в срок и никогда не был замечен за рулем в нетрезвом виде.

Однако это не единственная подробность, связанная с Михаилом Олеговичем и нарушением ПДД. Выяснилось, что за последние шесть лет (столько актер владеет автомобилем, на котором попал в аварию) получил 154 штрафа на 270 тысяч рублей, из них неоплаченными остаются 11 – на 36,5 тысяч.

В основном, Ефремов превышал скорость, рассекая по дорогам на своем Jeep Grand Cherokee.Любопытно, что последние два финансовых наказания по 5 тысяч он получил в день смертельного ДТП.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 10:31 PDT

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль и поехал по вечерней Москве. Актер выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль, водитель которого скончался спустя несколько часов от полученных травм.

Таганский суд решил, что Михаил Олегович должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Заслуженный артист признал свою вину.