Собянин подписал закон об онлайн-голосовании

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11.06.2020, 18:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах в органы госвласти.

«Настоящий закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований, проводимых в соответствии с федеральными законами, законом <…> от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы», – передает ТАСС текст документа.

Добавим также, что ЦИК РФ одобрил проведение дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области.

В мае президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Москве в 2020-2021 годах. Закон продлевает эксперимент, состоявшийся в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года.



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