 

Атомную подлодку «Князь Владимир» решили передать в состав ВМФ в День России

11.06.2020, 18:16, Новости дня

Передача атомного подводного ракетного крейсера «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А») Военно-морскому флоту РФ состоится 12 июня, сообщили в Минобороны.

«В День России, 12 июня, на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске состоится торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» и подъема на нем военно-морского Андреевского флага», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Уточняется, что в торжественной церемонии примут участие в том числе главком ВМФ Николай Евменов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, замглавы Минпромторга Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Алексей Цыбульский, глава ОСК Алексей Рахманов, гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

1 июня Евменов утвердил акт приемки подводной лодки «Князь Владимир».



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