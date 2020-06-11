В Москве открылась треть салонов красоты

11.06.2020, 18:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после снятия ограничений в столице открылась примерно треть салонов красоты и парикмахерских.

«Мы видим, как бизнес начинается возвращаться к своей работе, люди возвращаются к своей работе. На две трети уже открылись торговые центры, где-то 67% магазинов сегодня работают. «Бытовка», должен сказать, не так быстро раскрывается. Мы говорили про салоны красоты, парикмахерские. Где-то это всего лишь на треть пока», – передает его слова ТАСС.

До этого Собянин сообщил, что в Москве число выявляемых случаев коронавируса снизилось в 3-4 раза относительно пика.

9 июня в Москве были отменены режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок, в тот же день открылись парикмахерские и салоны красоты.