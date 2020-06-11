Виктория Боня опубликовала первое видео нового дома в Монако

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11.06.2020, 18:09, Разное

40-летняя экс-участница телестройки «Дом-2» Виктория Боня сейчас находится в Монако. Сегодня инста-дива опубликовала в своём микроблоге фото и первое видео нового дома.
Во время режима самоизоляции более месяца артистка жила во Франции у бывшего возлюбленного и отца дочери Анджелины Алекса Смерфита, а недавно знаменитость обзавелась жильём в Монако. Виктория Боня поделилась с подписчиками Instagram, как обустраивается на новом месте и похвасталась своей террасой и кухней.

Бьюти-лайфстал-блогер поблагодарила Бога за то, что теперь может наслаждаться удивительными пейзажами и тишиной, а также просыпаться под пение птиц и шум прибоя. Боня попросила фолловеров поздравить её с переездом: «Это мой новый дом, я буду готовить завтраки с шикарным видом с террасы и наводить уют».

Подписчики поблагодарили телезвезду за новые фото и видео, поздравив с новосельем и отметив, что вид из окна просто фантастический, а своими постами Виктория Боня поднимает настроение и вдохновляет на очередные успехи. Фанаты также пожелали звёздной маме и её дочери счастья на новом месте.



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