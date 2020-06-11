«Молодежка ОНФ» украсит флагами РФ школы, корабли и стадионы

11.06.2020, 18:08, Новости дня

В честь Дня РФ участники региональных команд «Молодежки ОНФ» по всей стране украсят российским триколором фасады административных зданий и учебных заведений, а также корабли, стоящие в морских и речных бухтах и центральные стадионы. Акция пройдет в 85 регионах.

В регионах уже начали украшать города российскими флагами. Так, команда Забайкальского края на стадионе «Юность» выложила из триколора слова «Россия» и «Чита». На работу над словом «Россия» у ребят ушло 5 часов, а слово «Чита» участники выкладывали 3 часа, сообщается на сайте «Молодежки ОНФ».

«Всего нам понадобилось 1 тыс. флагов и восемь часов работы. После того как закончили, финалисты футбольного турнира «Уличный красава» провели импровизированную тренировку в окружении триколора – получилось празднично!» – поделился участник «Молодежки ОНФ» в Забайкальском крае Александр Волчек.

Украсили российские флаги и небо Читы. Ребята региональной команды совместно со спортсменами Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ РОССИИ совершили прыжки с парашютом на аэродроме Каштак. Под гимн РФ участники акции развернули в небе российский триколор, флаг «Молодежки ОНФ» и Забайкальского края.

«Ко Дню РФ мы стремимся максимально украсить триколором не только знаковые места в регионах, но и не совсем обычные локации. К примеру, в Адыгее флаги размещают на одной из главных достопримечательностях Майкопа: лестнице на «Мэздах». В Якутии российский триколор украсил ледокол «Капитан Бородкин». В республике Тыва флаги установят на вершине горы Догээ, а в Магадане – на сопке «Крутая». У нас огромная красивая страна, мы ей гордимся. А гордиться, это значит ежедневно вкладываться в ее развитие, начинать с себя. По-настоящему, на деле доказывая, что достоин быть ее частью», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В Псковской области участники команды совершили небольшое речное путешествие на яхте вдоль реки Великая. Ребята украсили регату российским флагом и флагом «Молодежки». А также запустили в воздух яркий дым в цветах триколора.

«Мы прошли мимо древних крепостных стен Псковского Кремля до Троицкого собора – символа Псковской земли. Люди на берегу махали нам и поздравляли с предстоящим праздником», – рассказала участница Псковской команды «Молодежка ОНФ» Анна Смирнова.

Акция прошла совместно с яхт-клубом Пскова. Ребятам помогал один из старейших его участников Владимир Алексеев.

«Я занимаюсь яхтингом уже более 30 лет. И с удовольствием поддержал праздничную идею ребят из «Молодежки» – пройти по реке под парусами и флагами. Получилось эффектно, ярко и необычно», – сказал Владимир Алексеев.

В Пермском крае флаги РФ украсили колесо обозрения в парке им. Горького и теплоход «Алмаз», который в период самоизоляции в регионе остаётся единственным водным транспортом для садоводов. Также российский триколор появился на здании Речного вокзала, в котором располагается музей «Россия – моя история». Участники Команды сшили 400 флагов в большие 10-ти метровые полосы и разместили их между 3 и 2 этажами. Также флаги РФ в рамках акции появились на окнах всех 700 отделений Почты РФ в регионе, на зданиях Лукойл-Пермь, Добрянской ГРЭС и жилых домах.

День РФ – Государственный праздник, который отмечается в нашей стране 12 июня. В этот день 25 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации – документ, провозглашающий независимость страны.