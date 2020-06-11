 

Адвоката Скрыпника решили проверить на причастность к инсценировке похищения сына

11.06.2020, 18:08, Новости дня

Следственное управление СК по Московской области решило проверить адвоката Константина Скрыпника на причастность к инсценировке похищения его несовершеннолетнего сына.

«В настоящее время в доме Константина Скрыпника идет обыск. Следователи устанавливают причастность адвоката к подделке сообщений с угрозами в свой адрес и своей семьи, а также к инсценировке похищения своего сына. Следствие подозревает Скрыпника в том, что он перевел 100 тыс. рублей бывшему работнику моего подзащитного Эдуарда Гладилина, который является сейчас по этому делу свидетелем, за сообщение с угрозой в его адрес», – сообщил ТАСС адвокат задержанного ранее в подмосковных Мытищах Эдуарда Гладилина Владислав Ткаченко-Кремер.

Сам Гладилина участвует в следственных действиях в качестве свидетеля.

Ранее следователи задержали помощника московского адвоката по подозрению в похищении 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника в подмосковном Солнечногорске.

Адвокат Гладилин подозревается в похищении человека (ст. 126 УК РФ). В ходе обыска у Гладилина были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители.  Ему также инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева (ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в банде»). Адвокат является свидетелем по делу банды Гагиева, а также защитником Анастасии Бурлаковой (дочери бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, убитого членами банды Гагиева), которая признана потерпевшей.



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