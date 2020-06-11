 

Число умерших от COVID-19 в США увеличится к сентябрю на 100 000 человек — Гарвард

11.06.2020, 17:55, Разное


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«Большинство американцев не готовы жить в условиях локдауна, и я могу их понять. Но это означает, что ежедневно будут умирать от 800 до 1000 человек. К сентябрю мы получим еще 100 000 смертей. Нам необходимо понять, как снизить страшные показатели в некоторых штатах», – прокомментировал доктор Ашиш Джа (Ashish Jha) всплеск заболеваемости коронавирусом в США. По данным Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), в ночь на четверг число случаев инфицирования COVID в США превысило 2 миллиона. Количество погибших пациентов в США составило 112 908 — это самый большой показатель в мире. 

Эксперты связывают резкий рост заболеваемости в стране с празднованием Дня Поминовения (Memorial Day) 25 мая, а также массовыми протестами после убийства Джорджа Флойда. Число госпитализаций резко увеличилось в Калифорнии, Арканзае, Аризоне, Аляске, Кентукки, Миссисипи, Монтане, Северной и Южной Каролине, Техасе и Юте. В 22 штатах наметилась тенденция к снижению, еще в 9 уровень заболеваемости остается стабильным.

В частности, Департамент здравоохранения Техаса (Texas Department of State Health Services) заявил о рекордном количестве новых пациентов с COVID-19 за последние три дня — порядка 2000 человек ежедневно поступает в больницы Далласа и Хьюстона. При этом Техас был одним из первых штатов, начавший снимать ограничения для восстановления экономики. Губернатор Грег Эббот (Greg Abbott) неоднократно указывал на количество новых случаев госпитализации как на важный показатель для принятия дальнейших решений. Он заявил, что у здравоохранения Техаса достаточно ресурсов для того, чтобы справиться со всплеском заболеваемости.

«Но люди должны понимать, что COVID-19 не покинул штат Техас, он все еще существует », – подчеркнул Эбботт.



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