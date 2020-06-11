В РФ к 12 июня появятся самые большие граффити в мире

11.06.2020, 17:53, Новости дня

ОНФ и художники-граффитисты ко Дню РФ создадут самые большие граффити в мире на Саяно-Шушенской ГЭС. Патриотические граффити «РОССИЯ» станут самой большой надписью с названием страны в мире и одной из самых больших в мировом граффити-искусстве.

Надпись размерами 570 м в длину и 52 м в высоту наносят художники-граффитисты со всей страны. В работах по нанесению надписи было задействовано 15 художников и технический персонал станции, которые обеспечивают безопасность работ на высоте. Для нанесения рисунка было задействовано два подъемных крана, около десяти подъемных механизмов, и в общей сложности на нанесение надписи ушло более 1 тыс. банок фасадной краски, говорится в сообщении на сайте ОНФ.

«Надпись на плотине нашей ГЭС – это не просто очень большие буквы. В этих шести буквах заключено то, что всех нас объединяет. От Чукотки до Калининградской области, от Таймыра до Дагестана мы все – граждане России. Такой грандиозный проект можно осуществить, только объединив усилия. Когда мы вместе, мы всегда добиваемся успеха. Мы гордимся, что центром национального проекта ко Дню РФ стала Саяно-Шушенская ГЭС – самая мощная и самая современная станция нашей страны», – считает председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

«Очень приятно, что наша коллаборация с граффити-художниками на протяжении нескольких лет рождает такие интересные проекты. Данная акция с нашими партнерами в лице «РусГидро» позволяет показать уникальную связь между достижениями прошлого и современными технологическими решениями. Мы хотим показать всему миру, что не забываем свое наследие, но стремимся в будущее. Реки, земля, леса всегда считались самыми большими богатствами России. И СШГЭС выбрана как объект не случайно. Тут совмещены главные ресурсы страны – мощь водной стихии и технологической мысли. Но самое большое богатство РФ – это люди! Удивительно и очень приятно, что тут, в Хакасии, на Саяно-Шушенской ГЭС, над проектом «Энергия России», посвященным Дню России, трудится очень большая команда людей – разных возрастов и поколений, от опытных профессионалов-инженеров до молодых художников со всей страны», – сказала заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева.

«Сегодня на фоне международной повестки такое объединение актуально как никогда. Наша страна вдохновляет и граффити-художников со всего мира. Сегодня своими работами они поздравляют Россию из США, Великобритании, Испании и других уголков планеты. Это ребята, которые в прошлом году рисовали на фестивале в подмосковной Трехгорке и прониклись культурой нашей страны. Вот так РФ объединяет творческих свободных людей по всему миру», – добавила она.

Ранее «Молодежка ОНФ» запустила онлайн-акцию ко Дню России, которая проходит под тегами #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза.