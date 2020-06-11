Захарова объяснила подоплеку включения РФ в список «угроз» для Румынии

11.06.2020, 17:53, Новости дня

Включение РФ в список национальных «угроз» Румынии может объясняться желанием усилить присутствие США и НАТО на Черном море, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Очевидно, что новая редакция румынской стратегии будет использована для усиления наращивания военного присутствия США и НАТО на Черном море. Тем самым Бухарест, вместо того, чтобы выступать по собственному же утверждению, как они пишут, «поставщиком стабильности», вносит свою лепту в дальнейший рост напряженности и недоверия в регионе», – приводит ее слова РИА «Новости».

По словам Захаровой, авторы документа полагают, что, ухудшение отношений РФ с НАТО является вызовом национальной безопасной Румынии, других государств ЕС и Североатлантического альянса в Черноморском регионе.

«Важно, конечно, еще было бы отметить, кто способствовал ухудшению, чтобы обвинять не нашу страну, а тех, кто ухудшал вышеперечисленные показатели», – отметила представитель внешнеполитического ведомства.

При этом причисление РФ к «угрозам» не является чем-то новым в политике западных стран, отметила Захарова.

«Тот факт, что в Бухаресте используют метод плагиата, всего лишь подтверждает, как нам кажется, дефицит у румынских политиков самостоятельного мышления, готовность обсуждать чужие конфронтационные замыслы применительно к РФ даже ценой собственных интересов, которые в числе прочего обусловлены нашей общей принадлежностью к Черноморью», – подчеркнула Захарова.

Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом»: в стратегии национальной обороны республики на 2020–2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона».

Политолог Андрей Кортунов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Румыния по примеру Польши пытается возглавить коалицию критически настроенных по отношению к РФ стран на юго-востоке Европы и Балканах».

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что откровенная русофобия накрыла Румынию, которая заявляет о возможности признания РФ враждебным государством в стремлении выслужиться перед США.