ФАС запретила «Яндексу» покупать такси «Везет»

11.06.2020, 17:53, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба отказалась согласовывать приобретение «Яндексом» агрегатора такси «Везет», опасаясь доминирования компании на рынке такси более чем в половине регионов страны, информирует ФАС.

ФАС установила, что совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везет» в целом на российском рынке могла бы вырасти до 70%, в 32 субъектах достигнуть свыше 50%, в 19 регионах – более 80%, передает ТАСС.

«Таким образом, в результате совершения сделки «Яндекс.Такси» и группа «Везет» усиливают доминирующее положение как на всей территории Российской Федерации, так и в границах более половины регионов. 11 июня 2020 года ФАС на основании закона о защите конкуренции приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства», – отмечается в сообщении ведомства.

В феврале 2018 года «Яндекс» сообщил о закрытии сделки с Uber по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в РФ и соседних странах.