 

Россия заявила о попытках следствия по МН17 отвести подозрения от Украины

11.06.2020, 17:48, Новости дня

Следствие в Нидерландах по делу о крушении малазийского Boeing в 2014 году обвиняет Россию, но пытается отвести любые подозрения от Украины, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В ходе своих выступлений голландские прокуроры пытались отвести от Украины любые подозрения, что украинские средства ПВО в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали, однако всему миру известны материалы, на которых украинские официальные лица позировали на фоне развернутых в зоне так называемой АТО «Буков» в боевом состоянии, а само обвинение прямо указывает, что ЗРК «Бук» вооруженных сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова заметила, что это происходит на фоне утверждений о якобы «недобросовестных» действиях России, которая, по утверждению прокуроров, «пытается завести следствие в тупик».

Накануне в Нидерландах заявили, что совместная следственная группа расследовала версию, по которой малайзийский Boeing был сбит украинским «Буком», но не нашла никаких подтверждений.

В то же время следствие признавало, что у него нет конкретных данных, которые могли бы указать на запуск ракеты «земля – воздух» по самолету со стороны Снежного и Зарощенского.

При этом озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Паралимпиец Бурлаков: Никто и ничто не состоянии отнять у нас День Победы

15.04 / Росатом начал стерилизацию медицинских транспортных систем для тестов на коронавирус

19.04 / Президент Чехии призвал оставить границы закрытыми еще на год

26.05 / Дело об убийстве Шеремета. Дугарь отпустили под залог

02.06 / Момент задержания “минера” на мосту Метро. Видео

18.05 / Составлен список регионов, где наиболее эффективно борются с эпидемией

26.04 / Правительство разблокировало счета Общественного

07.05 / Сенат США утвердил кандидатуру директора центра по контрразведке

30.05 / В ходе столкновения с боевиками в Сунже начался пожар

20.05 / Вопрос дня: Почему в Европе запретили сигареты с ментолом?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска