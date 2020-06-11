 

В ЕК сказали, жителей каких стран пустят в ЕС

11.06.2020, 17:48, Новости дня

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в Евросоюзе, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

«Мы должны начать постепенно делать это с 1 июля. Это будет касаться всех третьих стран, у которых аналогичная или более хорошая ситуация со здравоохранение», – передает РИА «Новости» ее слова.

Еврокомиссия рекомендовала государствам – членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года.

Также она предложила странам договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля, и посоветовала регулярно пересматривать этот список. Ограничения должны сниматься с учетом набора объективных критериев, включая ситуацию в области здравоохранения, а также на основе взаимности снятия рестрикций с этими третьими странами.

Решения об отмене ограничений на поездки будут касаться лиц, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в конкретной третьей стране, а не ее граждан, уточняется в сообщении ЕК.

Кроме того, Еврокомиссией рекомендовано отменить ограничения на въезд в ЕС для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС.

Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала выдержать месяц между этапами снятия карантинным мер.



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