 

США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

11.06.2020, 17:42, Новости дня

США обвинили Международный уголовный суд (МУС) в предвзятых расследованиях и коррупции. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. В документе отмечается, что ведомство, невзирая на неоднократные призывы Америки, не предприняло шагов по реформированию себя.

США считают, что МУС продолжает проводить политически мотивированные расследования. Вашингтон обеспокоен тем, что враги манипулируют ведомством и подталкивают его к расследованию в отношении американских служащих.

В заявлении Макинани отметил, что у них есть веские основания полагать, что на высших уровнях Офиса прокурора МУС присутствуют коррупция, а также недобросовестное выполнение обязанностей, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подписал указ, который позволяет вводить экономические санкции против членов суда. Кроме того, глава государства разрешил расширить визовые ограничения в отношении должностных лиц МУС, а также членов их семей, сообщает ТАСС.

В 2017 году прокурор ведомства Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование военных преступлений, которые могли быть совершены военными США, ЦРУ, "Талибан" (запрещена в России) в Афганистане. МУС поддержал запрос. Такое решение вызвало негодование со стороны США.

В 2019 году Америка ввела визовые ограничения в отношении лиц, которые связаны с расследованиями суда. Экс-советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что МУС мертв для США.



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