«Прошерстить пузатых буржуев» – Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах

11.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству выработать систему проверок частных компаний, чтобы выяснить, по каким причинам увольняли людей за последние месяцы и насколько это связано с их политическими взглядами. С таким заявлением Лукашенко выступил на совещании правительства по актуальным общественно-политическим вопросам, передаёт БЕЛТА.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: В последнее время, уверен, и вам, также как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Но что меня возмущает особенно: значит, в Минске особенно, и других городах, это характерно для городов, частные компании увольняют людей.

При том, боюсь сказать «массово» — но достаточно много. Я насчёт этого уже соответствующее заявление делал. Мало того, увольняют людей, тех, кто не отдал подпись за альтернативных, так называемых, кандидатов: а, ты там за Петрова, Сидорова не расписался — уходи!

Я попрошу, Игорь Петрович, надо с Управлением делами — и вы, Наталья Ивановна, подключитесь, выработать систему проверок частных компаний. На госпредприятиях такого нет. И посмотреть: за что уволили людей за последние три месяца?

Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу для страны, не обижая людей — они должны восстановить этих людей. Или оплатить им за эти три месяца — или сколько там, два или один месяц — за то, что они выкинули безосновательно людей.

Я ведь просил не увольнять людей ещё в начале года из-за этой пандемии, дело здесь не в выборах. Нет, начали выкидывать! И главное, уже обнаглели и не боятся: а, ты там за своего Лукашенко? Ну так иди на улицу!

Вот я несколько жалоб получил, попросил проверить. Выкидывают людей беззащитных! Вы понимаете, вот у кого нет денег, папы-мамы, которые могут защитить — вот выкидывают на улицу беззащитных людей.

Значит, надо этих буржуев привести в чувство! Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти — а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно.

Надо выработать с генеральным прокурором, подключить Комитет государственного контроля и другие структуры, с местными органами власти. И прошерстить этих пузатых буржуев, чтобы они несли ответственность за людей! Это что за система? На Гоа, на Канары, ещё на какие-то острова у них есть деньги выехать — а людям нормальную зарплату заплатить не могут, да ещё и с работы выгоняют.

Дата выхода в эфир 10 июня 2020 года.