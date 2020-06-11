 

Турция захотела возобновить полеты в Россию

11.06.2020, 17:30, Новости дня

Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в Россию с 15 июля и ждет подтверждения от российской стороны, говорится в циркуляре МВД Турции.

«В связи с тем, что на последнем заседании кабинета министров на фоне улучшения ситуации с коронавирусом были рассмотрены меры по нормализации общественной жизни и постепенному возвращению к регулярным международным полетам, предполагаемое начало взаимного авиасообщения с Россией с 15 июля. Подтверждение ожидается», – приводит сообщение турецкой стороны РИА «Новости».

Согласно документу, ожидаемое возобновление авиасообщения Турции с Казахстаном планируется с 20 июня, с Украиной и Белоруссией – с 1 июля, а с Соединенными Штатами – с 1 сентября.

Отмечается, что все прибывающие в Турцию пассажиры независимо от гражданства будут проходить контроль состояния здоровья, а в случае выявления симптомов коронавируса – бесплатный соответствующий тест.

Циркуляр подписан главой МВД Турции Сулейманом Сойлу.

Ранее сообщалось, что Турция планирует в течение июня восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, однако РФ среди них нет.

Турция в июне отказалась принимать туристов из РФ из-за коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / 20 minutes – мировые лидеры призвали вспомнить о духе 1945 года для борьбы с пандемией

28.05 / SRF – в мире становится всё меньше миротворцев ООН — но не конфликтов

10.06 / В мире: Американская база вызвала у Румынии злобу в адрес России

11.05 / Российскому дипломату в Чехии поступают угрозы. Ему просят предоставить охрану

06.05 / США разрабатывают соглашение для добычи ископаемых на Луне без России – СМИ

20.04 / Осталась 1000 рублей: Сенчукова и Рыбин пожаловались на финансовые проблемы

28.04 / Эксперты предсказывают дефицит мяса в США из-за коронавируса

03.06 / Москва назвала главное препятствие для сотрудничества с ПНС Ливии

10.05 / Пираты похитили трех россиян и украинца с двух судов в Гвинейском заливе

21.05 / США собрались объявить о выходе из Договора по открытому небу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска