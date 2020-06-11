Нарколог: Ефремов мог употребить кокаин, чтобы не попасть в ДТП

11.06.2020, 17:30, Новости дня

Скорее всего, актер Михаил Ефремов отдыхал, употребляя алкоголь вместе с каннабисом. Но когда пришло время возвращаться домой, ему, вероятно, предложили кокаин, чтобы актер «взбодрился» и мог управлять автомобилем, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-нарколог Алексей Казанцев.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу, что привело к ДТП со смертельным исходом. По данным СМИ, в крови актера обнаружили следы каннабиса и кокаина.

«При смешении алкоголя с каннабиноидами получается затормаживающий эффект, появляется сонливость, уменьшается скорость мышления, скорость реакции тоже резко падает, наступает мышечное расслабление и резко снижается уровень сахара в крови. Соответственно, это может привести к полуобморочному состоянию», – говорит Казанцев.

Нарколог также рассказывает, что в пьяном состоянии такой наркотик как кокаин принимают для того, чтобы уменьшить седативное затормаживающее действие алкоголя. То есть таким образом люди пытаются «привести себя в порядок» (отрезвить). Но врач предупреждает, что данный эффект длится не более 20 минут, о чем большая часть людей не знает.

«Я полагаю, что Ефремов, изначально употребил каннабис с алкоголем, а потом, вероятно, ему предложили «взбодриться» с помощью кокаина, чтобы он мог передвигаться и якобы управлять транспортным средством. Хотя ни с первым, ни со вторым, ни с третьим за руль садиться ни в коем случае нельзя, и подобные состояния не сравнятся с трезвым», – объясняет Казанцев.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн предположил, что Ефремов страдает от алкогольной зависимости, и если это действительно так, то лечение по медицинской программе займет около месяца.