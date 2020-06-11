 

Республиканцы призвали признать Россию государством – спонсором терроризма

11.06.2020, 17:30, Новости дня

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США призвали признать Россию государством – спонсором терроризма. Об этом говорится в докладе “Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам”, опубликованном на сайте конгрессмена-республиканца Майка Джонсона.

В документе говорится, что Россия наряду с Китаем и Ираном представляет наибольшую угрозу Соединенным Штатам и пытается подорвать существующий миропорядок и лидерство США.

Авторы доклада заявляют, что “Россия спонсирует терроризм по всему миру, но при этом выставляет себя как партнера по борьбе с терроризмом”.

“Командующий США в Афганистане заявил, что Россия напрямую вооружает талибов. Россия напрямую координирует и предоставляет прикрытие с воздуха для иранского Корпуса стражей исламской революции и “Хезболлы” на войне в Сирии. Российские операции в Сирии в основном были направлены против поддерживаемых США повстанческих сил, которые ведут борьбу с “ИГИЛ”. В одном случае, в октябре 2015 года, российские авиаудары даже обеспечили воздушную защиту для позиций “ИГИЛ” в бою против поддерживаемых США групп”, – говорится в документе.

Также, заявляют авторы, РФ поддерживает движение “Талибан” в Афганистане и вооруженные формирования “ЛДНР” на востоке Украины.

“Признание государства спонсором терроризма повлечет за собой наложение ряда санкций, контроль за товарами двойного назначения, снятие дипломатического иммунитета, что позволит семьям жертв терроризма подавать иски в суды США, а также запрет на экономическую помощь и экспорт и продажу оружия”, – сказано в документе.

После аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе США ввели против России несколько санкционных пакетов. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов физических и юридических лиц, секторальные санкции в отношении российских энергетических, металлургических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий, запрет на инвестиции в Крыму.

Также санкции против России были введены из-за попыток вмешательства в выборы президента США в 2016 году и после отравления в марте 2018-го бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в совершении которого подозревают российские спецслужбы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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