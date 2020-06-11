Белоруссия предложила РФ открыть границу

11.06.2020, 17:30, Новости дня

Правительство Белоруссии предложило российскому правительству снять ограничения на поездки, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, сообщил вице-премьер республики Игорь Петришенко.

«Предложение белорусской стороны – чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений», – передает его слова РИА «Новости».

Предложение Минск озвучил на видеоконференции с участием зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. Говоря о сроках, Петришенко заявил, что белорусская сторона предложила сделать это «как можно раньше».

«Мы готовы и сейчас, все зависит от наших партнеров из Российской Федерации. Мы никаких ограничений не делали», – заметил Петришенко.

Накануне в МИД РФ заявили, что граница с Белоруссией будет открыта, когда прояснится динамика коронавирусной инфекции. При этом отмечалось, что это может произойти уже в ближайшее время.

Россия закрыла границу с Белоруссией 16 марта.