 

США утвердили пакет помощи Украине на сумму $250 млн

11.06.2020, 17:30, Новости дня

В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США Конгресс США утвердил весь пакет военной помощи Украине на 2020 год на сумму $250 млн. Об этом 11 июня сообщило посольство Украины в США в Facebook.

“Традиционно, согласно действующему американскому законодательству, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны”, – отметили в посольстве.

Нынешний пакет военной помощи предусматривает предоставление средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ и тому подобное.

“Отдельный акцент в нынешнем пакете военной помощи делается на поддержке Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей”, – добавили в ведомстве.

UA/ENСША затвердили весь пакет безпекової допомоги Україні на суму 250 млн дол. по лінії ПентагонуВідповідно до…

Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Neljapäev, 11. juuni 2020

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

9 декабря стало известно, что Конгресс заложил в бюджет на 2020 год $300 млн на военную помощь Украине, в частности на “летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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