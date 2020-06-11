 

Moderna в июле выйдет на финальную стадию испытания вакцины от коронавируса

11.06.2020, 17:20, Новости дня

Биотехническая компания Moderna в четверг подтвердила, что планирует провести долгожданные испытания вакцины от коронавируса с участием 30 000 добровольцев в июле, выйдя на финальную стадию исследования потенциальной вакцины.

По словам компании, основная цель исследования – предотвратить симптоматическое проявление COVID-19. Вторичная цель – предотвратить развитие заболевания в тяжёлой форме, которая требует госпитализации.

Для последней стадии испытаний Moderna отобрала 100-микрограммовую дозу вакцины. При такой дозировке компания сможет произвести около 500 миллионов доз в год, а с 2021 года и до 1 миллиарда доз в год, с учетом собственных производственных мощностей компании в США и стратегического сотрудничества со швейцарской фармацевтической компанией Lonza.



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