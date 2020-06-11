США объявили о санкциях против ряда сотрудников Международного уголовного суда

11.06.2020, 17:20, Новости дня

В чeтверг, 11 июня, госсекретарь США Майк Помпео проводит в Госдепартаменте пресс-конференцию, в которой также принимают участие глава Пентагона Марк Эспер, генпрокурор Уильям Барр и помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Тема пресс-конференции – введенные США санкции против ряда сотрудников Международного уголовного суда.

Открывая пресс-конференцию, Майк Помпео рассказал о проводимых Международным уголовным судом расследованиях как в отношении военных США, так и в отношении их союзников, в частности, Израиля.

При этом Помпео отметил крайне политизированных характер деятельности Международного уголовного суда.

Майк Помпео и Уильям Барр (слева), Госдепартамент 11 июня 2020г.

Глава Минюста Уильям Барр указал на то, что честность работы, проводимой Международным уголовным судом, давно вызывала сомнения у США. Он также отметил роль России в деятельности суда.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против ряда лиц, причастных к проводимому Международным уголовным судом расследованию по вопросу о том, имели ли в Афганистане место военные преступления, совершенные американскими военными.

Высокопоставленный представитель администрации, не вдаваясь в детали, заявил, что расследование подталкивается одной организацией сомнительной честности, и указал на роль, которую в указанном процессе играет Россия.

Подписанный президентом указ дает госсекретарю Майку Помпео полномочия блокировать (проконсультировавшись с главой Минфина Стивеном Мнучиным) находящуюся в США собственность сотрудников Международного уголовного суда, причастных к проведению расследования.

Сообщается также, что указ уполномочивает госсекретаря Помпео блокировать въезд указанных лиц в США.