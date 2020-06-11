Игги Азалия впервые рассказала о рождении сына

11.06.2020, 17:18, Разное

Еще весной источник TMZ сообщил о том, что австралийская рэп-исполнительница Игги Азалия родила ребенка от своего возлюбленного – рэпера Playboi Carti. Тогда молодые родители эту новость никак не комментировали, к тому же никаких фотодоказательств беременности певицы папарацци не добыли. Но теперь о пополнении в семье Азалия сообщила лично, рассказав о сыне:

У меня есть сын. Нужно было дождаться правильного момента, чтобы сообщить об этом. Мне хочется, чтобы его жизнь оставалась личной, а не публичной, но его появление на свет уже не секрет.

Игги АзалияПусть в своем сообщении Игги не рассказала об отце ребенка, поклонники уверены – это именно Playboi Carti. Cлухи о том, что певица беременна от него, появились в декабре прошлого года. Тогда же, в декабре, Игги ошарашила поклонников сообщением, что отныне является “свободной девушкой”. Но вскоре призналась, что поспешила с выводами, и обратилась к фолловерам с просьбой не углубляться в подробности ее личной жизни:

Не в моих правилах рассказывать миру о том, что происходит в личной жизни. Я погорячилась, наговорила глупостей, о чем сразу пожалела. Правда в том, что я очень сильно люблю своего парня – даже больше, чем вы можете себе предположить.

Игги и Playboi Carti начали встречаться в 2018-м, но подробности своего романа до сих пор скрывают за семью замками. Ранее Азалия состояла в отношениях с бывшим возлюбленным реалити-звезды Хлое Кардашьян, рэпером Каримом Харбушем, более известным под сценическим псевдонимом French Montana. Позднее – с игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом, с которым Хлое опять же состояла в отношениях, но летом 2016 года.

Игги Азалия и Playboi Carti