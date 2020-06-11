 

Появилось видео столкновения на большой скорости мотоцикла ДПС с такси в Москве

11.06.2020, 17:16, Новости дня

В Сети появилось видео автомобильной аварии на Мосфильмовской улице в Москве. Водитель такси на большой скорости столкнулся с сотрудником ДПС, который ехал на служебном мотоцикле.

Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

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— НТВ (@ntvru) June 11, 2020

«Сегодня днем на Мосфильмовской улице столкнулись автомобиль такси и полицейский мотоцикл, в результате чего сотрудник полиции получил травмы, в том числе сотрясение мозга. Он госпитализирован», – передает ТАСС сообщение источника.

Тем временем, в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, отметив, что столкновение произошло у дома 56 по Мосфильмовской улице.

Напомним, широкий резонанс вызвало другое ДТП, произошедшее ранее на этой неделе с участием актера Михаила Ефремова. В понедельник вечером он, как позднее подтверидили в прокуратуре, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель фургона погиб.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест, для контроля за соблюдением на актера надели электронный браслет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.



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