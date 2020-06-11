 

Премьер Украины оценил возможность поставок воды в Крым

11.06.2020, 17:16, Новости дня

Украина не собирается в ближайшее время возобновлять водоснабжение Крыма, сейчас это физически невозможно, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Возобновление поставки через Крымский канал сегодня в повестке дня не стоит и это не является предметом какого-то торга», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что сейчас в Крым вода «не может физически поставляться».

На прошлой неделе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что Северо-Крымский канал, ранее поставлявший днепровскую воду с Украины в Крым, выполнил историческую миссию, а теперь полуостров должен сам решить вопрос водоснабжения. 

Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму водная блокада.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / В Берлине по запросу США задержали российского диджея. Его обвиняют в отмывании денег

16.05 / Названы два сценария восстановления авиационной отрасли России

27.05 / Сборы российских фехтовальщиков в Сочи перенесут на конец июля

16.05 / Виталий Зверев призвал разрешить прогулки в Москве

04.06 / Предсказавшая протесты в США экстрасенс дала прогноз о будущем Трампа

14.04 / Столтенберг заявил о необходимости сдерживать Россию на фоне коронавируса

27.05 / Рубль подешевел к доллару и евро

21.04 / Лавров оценил возможность снижения цены на газ для Белоруссии и Армении

27.05 / Умер советник президента «Лукойла»

17.05 / В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска