 

Анонсирован визит Лаврова в Белоруссию

11.06.2020, 17:08, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 июня совершит рабочий визит в Белоруссию в рамках первого за более чем три месяца зарубежного турне, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Перед визитом в Белоруссию министр посетит Сербию 18 июня.

«19 июня министр иностранных дел РФ в рамках этого первого зарубежного турне после вынужденной остановки посетит Республику Беларусь с традиционным рабочим визитом по приглашению главы министерства иностранных дел Белоруссии господина [Владимира] Макея», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

В рамках визита министры обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе развитие Евразийской интеграции, взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Кроме того, стороны обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам, контролю над вооружениями и отношениям с ЕС и НАТО, а также борьбе с коронавирусом.  

Напомним, в конце мая между Россией и Белоруссией возник спор из-за газа. Председатель Газпрома Алексей Миллер сообщил, что долг республики за поставки российского газа составляет 165 млн 570 тыс. долларов. Минск заявил, что якобы не имеет долгов за российских, и потребовал пересмотра цен на голубое топливо в 2020 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

03.06 / Польский регулятор начал расследование в отношении «Северного потока – 2»

01.05 / Маас – нельзя делать пандемию «фиговым листком» для мирного процесса на востоке Украины

13.05 / В Израиле сформировали правительство

28.05 / Комиссия Совета Европы проведёт экспертизу поправок к Конституции РФ

25.05 / Нефть подорожала после снижения на обострении геополитической напряженности

13.05 / Ватикан оценил вероятность дефолта из-за коронакризиса

01.06 / Индекс самоизоляции в Москве установил новый антирекорд

14.05 / У «Локомотива» сменился главный тренер

03.06 / Москва назвала главное препятствие для сотрудничества с ПНС Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска