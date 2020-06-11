Шойгу доложил Путину о готовности военных к параду Победы

11.06.2020, 17:08, Новости дня

Российские военные готовы к проведению парада Победы в Москве 24 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«К параду все, безусловно, готово», – передает слова Шойгу «Интерфакс».

Он добавил, что при подготовке к параду проведены все необходимые мероприятия по предотвращению угроз, связанных с коронавирусом.

«Все люди протестированы, все меры медицинского характера были проведены», – сказал министр.

Шойгу также сообщил, что в составе колонны на параде Победы на Красной площади пройдут около 30 легендарных танков Т-34, передает ТАСС.

«Это танки, которые, собственно, олицетворяют нашу Победу и лицо наших бронетанковых войск», – сказал Шойгу.

В юбилейном параде Победы будет задействовано большое количество новой техники, добавил он.

«Это касается и авиационной техники, и наземной техники, и техники ПВО. Вся эта техника сконцентрирована на базах хранения, приведена в полную боевую готовность. 75 воздушных судов, экипажи готовы, проверены и продолжают тренировки. Мы приступили к подготовке практически со 2 июня, подготовка идет в строгом плановом графике. Прошли уже три репетиции», – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что все участники парада снабжаются масками и перчатками, техника, транспорт и места проживания дезинфицируются.

На совещании Путин заявил, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.

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