Банк забрал квартиру у наследников умершего Яковлева из “Иванушек”

11.06.2020, 17:06, Разное

Как сообщалось ранее, гражданская жена солиста группы “Иванушки International” Олега Яковлева Александра Куцевол была возмущена тем, что квартира певца досталась его племяннику и другу. Женщина пыталась оспорить завещание, но у нее не вышло.

Несмотря на этот факт, она продолжала жить в квартире Яковлева, где находился весьма ценный антиквариат. Александра даже перевезла к себе родителей. Наследники Яковлева пытались выгнать Куцевол, ломали дверь и меняли замки. Александра, в свою очередь, тоже меняла замки, вламывалась в квартиру и продолжала в ней жить.

Интересно, что Олег приобрел жилье в ипотеку. При жизни он пытался своевременно вносить платежи. А после смерти певца никто этого делать не стал. Из-за этого сумма долга начала расти и достигла пяти миллионов рублей.

Разумеется, банк забрал недвижимость. Наследники хотели оспорить это решение через суд, но проиграли. Теперь недвижимость Яковлева выставлена на торги.

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Публикация от Страница памяти Олега Яковлева (@yakovlevsinger) 17 Ноя 2019 в 1:01 PST

Напомним, солист группы “Иванушки International” Олег Яковлев скончался в июне 2017 года. Согласно основной версии, певец умер от тяжелой пневмонии. Но продюсер группы Игорь Матвиенко ранее заявлял, что Олега сгубил алкоголь.