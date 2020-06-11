 

Полуживую мать погибшего в ДТП с Ефремовым под руки отводили от гроба

11.06.2020, 17:06, Разное

11 июня тело Захарова привезли из Москвы в Рязанскую
область, в село Константиново. Умершего доставили к храму Казанской Божией
матери, чтобы провести отпевание. Кода гроб занесли в церковь, родительница Сергея
Захарова, Мария Ивановна, почувствовала
недомогание.

Полуживую женщину под руки вывели на улицу. Родственники ни на
шаг не отходили от безутешной матери. Незадолго до трагедии она перенесла инсульт, близкие до последнего не сообщали женщине о смерти кровиночки.

Родственница Сергея Захарова, Раиса Царева, поговорила с
журналистами. Погибшего она охарактеризовала как замечательного человека.
Сергея отличало такое качество как уравновешенность. Он и его родительница
всегда были готовы прийти на выручку. Царева добавила, что Захаров рос на ее
глазах.

Раиса Царева призналась, что актера Михаила Ефремова никогда
не любила. Его она всегда воспринимала как плохого персонажа.

Добавим, что односельчане о Захарове говорили только
хорошее. Никого из земляков Сергей никогда не подводил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 10:20 PDT

Напомним, вечером 8 июня Заслуженный артист России Михаил Ефремов
устроил смертельное ДТП. Находясь за рулем внедорожника, артист выехал на
встречную полосу и врезался в фургон. За рулем ВАЗа был Сергей Захаров – он погиб.
По данным следствия знаменитость в момент аварии находилась под воздействием алкоголя и наркотиков.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Мнение: Выборы крысиного короля

03.05 / Мнение: Нападение на художника, рассадники инфекции и захваченное метро

14.04 / В Twitter произошел второй крупный сбой за последние два дня

08.05 / Владелец московского “Спартака” госпитализирован с коронавиурсом

13.05 / “У меня неизлечимый вирус”: Анастасия Волочкова рассказала о COVID-19

17.04 / Мнение: Путин в 2016 году собирался закрыть Россию на 4 месяца

10.06 / Ученые обосновали возможность развития ХОБЛ у некурящих людей

08.06 / Мнение: Погромы в Брюсселе

18.05 / Мнение: Дотации регионам России, худший год для страховщиков и «почему коронавирус не убил больше русских»

13.05 / “Маски будут неотъемлемой частью”: Солнцев и Чехова предсказали будущее после коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска